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القائم ينقذ ياسين بونو من مقصية مذهلة لرونالدو (فيديو)

الرياضة

القائم ينقذ ياسين بونو من مقصية مذهلة لرونالدو (فيديو)
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أنقذ القائم حارس نادي الهلال الدولي المغربي ياسين بونو من استقبال هدف من ضربة مقصية خرافية لقائد نادي النصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نهائي كأس السعودية.

ومع بداية الشوط الثاني تلقى رونالدو كرة عرضية من الجهة اليمنى ليستقبلها بضربة مقصية رائعة لكن القائم الأيسر حال دون دخول الكرة إلى شباك بونو.

وأعادت هذه التسديدة المقصية إلى الأذهان الهدف الشهير الذي سجله رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لموسم 2017-2018.

وانتهى الوقت الأصلي لمواجهة النصر والهلال بالتعادل 1-1.

المصدر: RT

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