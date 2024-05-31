حرب الطائرات المسيّرة.. درون روسي صغير يعترض مسيرة أوكرانية في الجو ويدمرها (فيديو)

نشرت قناة تليغرام VOG-25 Russian مقطع فيديو أظهر عملا ناجحا لدرون روسي صغير الحجم في تدمير قاذفة مسيرة أوكرانية.

أطلق مقاتلو الجيش الأوكراني مسيرتهم المسماة "بابا ياغا" لتقوم بالقصف الليلي للمواقع الروسية. وحملت المسيرة قنابل جوية خاصة، لكن الطلعة الجوية القتالية رصدت من قبل مشغل درونات روسي. فعندما قذفت المسيرة الأوكرانية قنبلة واحدة صغيرة الحجم، قام الدرون الروسي باعتراضها وفي حوزتها ذخائر أخرى، ما أدى إلى سقوطها على الأرض وانفجارها.

يذكر أن حرب الدرونات أصبحت واقعا للمواجهات العسكرية المعاصرة في ميدان القتال. ويستخدم في هذه الحرب كل شيء بدءا من الأسلحة الخفيفة وانتهاء بأنظمة الحرب الإلكترونية وتوجيه ضربات إلى منشآت يتم فيها تجهيز المسيرات وإطلاقها.

المصدر: روسيسكايا غازيتا