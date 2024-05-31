نائبة ألمانية: شولتس أصبح يشكل تهديدا لأمن البلاد

صرحت النائبة في البرلمان الألماني (البوندستاغ) سارة فاغنكنخت أن المستشار أولاف شولتس أصبح يشكل تهديد لأمن ألمانيا بعد سماحه لكييف بمهاجمة روسيا بأسلحة ألمانية.

وكتبت فاغنكنخت رئيسة حزب "اتحاد سارة فاغنكنخت من أجل العقل والعدالة" في حسابها على منصة "إكس": "مهاجمة روسيا بأسلحة ألمانية؟ هذا سيساهم فقط في التصعيد دون تحسين الوضع في أوكرانيا.. أولاف شولتس ليس مستشار سلام، بل أصبح يشكل تهديدا متزايدا لأمن ألمانيا".

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وفي وقت سابق من اليوم الجمعة قال شتيفن هيبستريت المتحدث باسم المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان: "إن برلين منحت أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة زودتها بها برلين لضرب أهداف داخل روسيا، وذلك غداة الكشف عن قرار أمريكي مماثل".

وأضاف أن "كييف لديها الحق بالدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي ضد الهجمات من مناطق داخل روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا".

وناشد فلاديمير زيلينسكي، الحلفاء الغربيين إرسال مزيد من الأسلحة وإطلاق يد جيشه في استخدام ما تسلمه من قبل.

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وكانت هذه القضية مدرجة على جدول الأعمال عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ألمانيا في وقت سابق من الأسبوع.

وقال ماكرون الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع شولتس إنه "يجب السماح لكييف بتحييد القواعد العسكرية الروسية المستخدمة لإطلاق الصواريخ على أوكرانيا".

وأمس الخميس، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤول مطلع أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق وسمح سرا لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية في ضربات على الأراضي الروسية للدفاع عن خاركوف.

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

من جانبها وصفت موسكو هذه الدعوات، بأنها متهورة وقالت إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة. وبحسب السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف، يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

المصدر: نوفوستي+RT