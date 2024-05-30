ملياردير أمريكي يعلق على سماح بايدن لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لقصف أراضي روسيا بكلمة واحدة

وصف الملياردير الأمريكي ديفيد ساكس قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالسماح لكييف بشن ضربات على الأراضي الروسية باستخدام الأسلحة الأمريكية بالجنون.

وكتب ساكس على منصة "إكس": إنه "مجنون"، مرفقا المنشور بتقرير صحيفة "بوليتيكو" حول قرار بايدن.

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في تقريرها نقلا عن مسؤول أمريكي "لقد وجه الرئيس بايدن فريقه مؤخرا للتأكد من أن أوكرانيا يمكنها استخدام الأسلحة الأمريكية بالقرب من مقاطعة خاركوف حتى تتمكن من التصدي لأي مهاجمة من القوات الروسية"، معتبرة قرار بايدن غير مسبوق والأول من نوعه منذ بدء الحرب في أوكرانيا في محاولة منه لتغيير قواعد اللعبة.

كما أشارت إلى أن "الضربات تخص المنطقة القريبة من الحدود مع مقاطعة خاركوف".

وأضافت نقلا عن مسؤول أمريكي آخر أن " بايدن رفع جزئيا الحظر المفروض على استخدام أوكرانيا للأسلحة الأمريكية في ضربات على الأراضي الروسية للدفاع عن خاركوف".

ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.

المصدر: "نوفوستي"