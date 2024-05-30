سياسي بلجيكي: تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" قد يشعل حربا عالمية ثالثة

انتقد السياسي البلجيكي المعارض، رئيس حزب العمال البلجيكي راؤول هديبو قرار سلطات بلاده إرسال حوالي 30 مقاتلة "إف-16" إلى أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى "حرب عالمية ثالثة".

وقال هديبو في مقابلة مع قناة RTL التلفزيونية البلجيكية: "أعتقد أننا نتجه نحو حرب عالمية ثالثة، في البداية قيل لنا إننا سنرسل الأموال إلى أوكرانيا، ثم الأسلحة، ثم مقاتلات "إف-16"، والآن نريد إرسال العسكريين، كما يقول الرئيس ماكرون. أنا اعتبر أنه من الضروري التوصل إلى وقف التصعيد".

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وأعرب عن أمله في أن يتيح المؤتمر الذي سيعقد في سويسرا يومي 15 و16 يونيو "التحرك نحو السلام والمفاوضات السلمية".

وأكد أنه إذا وصل إلى السلطة في بلجيكا، فإنه سيدعم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في أوكرانيا.

وصرحت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب بأن سلطات بلادها سترسل 30 مقاتلة "إف-16" إلى أوكرانيا بحلول عام 2028، ومن المقرر وصول أولى المقاتلات عام 2024.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت في وقت سابق بأن الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين أنجزت دورة تدريب على استخدام طائرات "إف-16" الأمريكية، حيث قالت المتحدثة باسم القوات الجوية للحرس الوطني الأمريكي إرين هانيغان إن مجموع الطيارين قد اجتازوا دورة التدريب في القاعدة الجوية الأمريكية بولاية أريزونا، دون أن تكشف عن عدد الطيارين.

المصدر: "نوفوستي"