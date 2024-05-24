"بوليتيكو": الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين تنجز التدريب على استخدام "إف 16"

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين أنجزت دورة تدرّب على استخدام طائرات "إف 16" الأمريكية.

وقالت إرين هانيغان، المتحدثة باسم القوات الجوية للحرس الوطني الأمريكي، في حديث لـ "بوليتيكو"، أن مجموعة الطيارين قد اجتازت دورة التدريب في القاعدة الجوية الأمريكية بولاية أريزونا، دون أن تكشف عن عدد الطيارين أو التاريخ المحدد لانتهاء التدريب.

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وسيتوجه الطيارون الآن إلى أوروبا لتلقي التدريب الإضافي، حسبما قال مصدر مطلع للصحيفة.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة مقاتلة أمريكية الصنع من نوع "إف 16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا. وكانت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، قد أكدت أن تسليم الطائرات والمعدات اللازمة لصيانتها لأوكرانيا سيتم هذا العام.

المصدر: "بوليتيكو"