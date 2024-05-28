بلجيكا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ 30 طائرة من طراز "إف-16" بحلول 2028

صرحت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب بأن سلطات بلادها ستنقل 30 طائرة من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا بحلول عام 2028، حيث من المقرر وصول أولى المقاتلات عام 2024.

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جاء ذلك خلال تصريحات حجة لحبيب على الهواء لإذاعة Bel RTL، حيث قالت إن بلجيكا "تتعهد بتزويد أوكرانيا بـ 30 طائرة من طراز (إف-16)، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرة الأولى بحلول نهاية هذا العام"، وهي الإشارة الأولى لحجم الإمدادات المحتملة، ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات بينما تتسلم بروكسل نفسها طائرات "إف-35" التي طلبتها عام 2018 من الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أفادت في وقت سابق بأن الدفعة الأولى من الطيارين الأوكرانيين أنجزت دورة تدريب على استخدام طائرات "إف-16" الأمريكية، حيث قالت المتحدثة باسم القوات الجوية للحرس الوطني الأمريكي إرين هانيغان إن مجموعة الطيارين قد اجتازوا دورة التدريب في القاعدة الجوية الأمريكية بولاية أريزونا، دون أن تكشف عن عدد الطيارين أو التاريخ المحدد لانتهاء التدريب.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا.

المصدر: تاس