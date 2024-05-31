آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /31.05.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xn8i
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يتقدم الجيش الروسي على مختلف المحاور ويحبط محاولات قوات كييف شن هجمات مضادة، ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- "رويترز": الصين لن تشارك في "مؤتمر السلام" حول أوكرانيا في سويسرا
- إصابة موظفين 2 بهجوم طائرة مسيرة أوكرانية على مستودع نفط في مقاطعة كراسنودار
- "فشل جديد لبايدن".. شيوخ من الكونغرس يطالبون بمنع وصول الجيش الروسي للأسلحة الأمريكية في النيجر
- رئيس فنلندا يعتبر قصف أوكرانيا للعمق الروسي بأسلحة غربية مقبولا وممكنا
- "نيويورك تايمز": البنتاغون سيحدد أهدافا في روسيا يمكن لكييف قصفها بأسلحة أمريكية
- البنتاغون: بايدن سمح لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية ضد أراضي روسيا خلال السجال المدفعي المتبادل
- جندي أوكراني يرقد بين جثث رفاقه في مقاطعة خاركوف لمدة ثلاثة أيام
- كينيدي جونيور: على واشنطن أن تبدأ الحوار مع موسكو
- ملياردير أمريكي يعلق على سماح بايدن لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية لقصف أراضي روسيا بكلمة واحدة
- سيناتورة أمريكية تصف بايدن بـ"مجنون وخرف" بعد سماحه باستخدام السلاح الأمريكي لضرب العمق الروسي
- الخارجية السويسرية تؤكد أن عملية السلام في أوكرانيا مستحيلة دون مشاركة روسيا
- شولتس لا يتوقع صراعا مع روسيا