قال يفغيني ليسنياك نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمقاطعة خاركوف لشؤون لدفاع والأمن، إن الجيش الأوكراني، حاول بالقصف منع إجلاء السكان من منطقة خاركوف وأصاب 12 مدنيا.

وأضاف: "بشكل إجمالي، نتيجة لاستخدام الوسائل المحظورة ضد المدنيين من قبل مسلحي التشكيلات المسلحة في أوكرانيا، أصيب 12 شخصا، وهم في الوقت الحالي يتلقون العلاج في المؤسسات الطبية الروسية".

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ووفقا له، قام موظفو الإدارة العسكرية لمقاطعة خاركوف، بدعم من الجيش الروسي ووزارة حالات الطوارئ الروسية، بإجلاء أكثر من 100 شخص من المنطقة.

وتابع ليسنياك: "وبحسب شهود عيان، فإنه أثناء إجلاء السكان من قرية غاتيشي بمقاطعة خاركوف، تم إرسال طائرة استطلاع بدون طيار من الأراضي المحتلة إلى أراضي روسيا الاتحادية، وتأكد وجود تجمع للمدنيين مع أمتعتهم الشخصية دون مرافقة من جانب العسكريين. وبعد دقائق قليلة من مسح المنطقة، ضربت طائرة بدون طيار معادية، مجموعة من السكان المحليين. بشكل إجمالي كان هناك 17 شخصا في منطقة قصف الطائرة بدون طيار. وتسبب القصف بإصابة أربعة مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة. وبعد هذه الحادثة، فتحت القوات الأوكرانية، نيران مدفعيتها الثقيلة لتمنع المجموعات الطبية من إجلاء المواطنين المصابين بجروح خطيرة. وتسبب تأخير عمليات إجلاء المصابين بفقدان سيدتين للأطراف السفلية".

وثبت أن الهجوم على السكان في مقاطعة خاركوف نفذته وحدة "كراكن" التابعة لإدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، وبأمر مباشر من قائد الفصيلة فلاديمير شواروف.

ويعترف نظام كييف بأن الوضع في مقاطعة خاركوف متوتر للغاية بالنسبة للقوات الأوكرانية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير عدد من المراكز السكنية في مقاطعة خاركوف.

المصدر: تاس