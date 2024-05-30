سماع دوي انفجارات في خاركوف وخيرسون

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات في مدينتي خاركوف وخيرسون في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأفادت قناة "سوسبيلنيه" بوقوع انفجارات في خيرسون، التي تسيطر عليها أوكرانيا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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ولم تعلق السلطات المحلية على الانفجارات بعد، كما لم يعلن في المنطقة أي إنذار من القصف الجوي.

وفي وقت لاحق أفادت وسائل الإعلام بوقوع انفجارات في خاركوف بشمال شرقي أوكرانيا، وذلك بعد تشغيل أنظمة الإنذار المبكر منذ عدة ساعات.

وقالت السلطات الأوكرانية إن الانفجارات في خاركوف ناجمة عن القصف الروسي، وإنها تعمل على تدقيق المعلومات ما إذا كان هناك دمار أو إصابات.

المصدر: وكالات