رئيس فنلندا يعتبر قصف أوكرانيا للعمق الروسي بأسلحة غربية مقبولا وممكنا

أعرب رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، في مقابلة مع وكالة كيودو اليابانية، عن اعتقاده بأنه يمكن لأوكرانيا تنفيذ قصف أراضي روسيا بأسلحة تلقتها من دول غربية.

وقال الرئيس الفنلندي: "لا توجد أية مشاكل، طالما أن هذه الضربات تتم في إطار القانون الدولي".

وشدد رئيس فنلندا كذلك على أن الأسلحة الغربية يتم توريدها إلى أوكرانيا من أجل الحماية، لذلك "لا يمكنه تأييد فكرة فرض قيود على استخدام" هذه الأسلحة.

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كما انتقد رئيس فنلندا، تصرفات روسيا الاتحادية في أوكرانيا، وأشار إلى أن الدول الغربية تتحمل مسؤولية دعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد ممثل البنتاغون أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سمحت لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بأسلحة أمريكية على الأراضي الروسية خلال السجال المدفعي المتبادل.

وقال ممثل وزارة الدفاع الأمريكية ردا على سؤال من مراسل تاس: "كلف الرئيس بايدن فريقه مؤخرا بضمان قدرة أوكرانيا على استخدام الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة في حرب المدفعية المتبادلة في مقاطعة خاركوف حتى تتمكن أوكرانيا من الانتقام من القوات الروسية التي تهاجمها أو تستعد لمهاجمتها. موقفنا فيما يتعلق بحظر استخدام الصواريخ الباليستية التكتيكية ATACMS أو الأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا لم يتغير".

المصدر: تاس