وزير: كيشيناو وكييف اتفقتا على عدم عرقلة عبور الغاز الروسي إلى بريدنيستروفيه

اتفقت أوكرانيا ومولدوفا على عدم إعاقة إمدادات الغاز الروسي إلى جمهورية بريدنيستروفيه غير المعترف بها بعد عام 2024، حسبما أكد وزير الطاقة المولدوفي فيكتور بارليكوف.

وقال بارليكوف في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" الخميس: "لن نعرقل هذا العبور، لأننا لا نريد خلق أزمة في المنطقة، خاصة وأن هذه الأزمة ستصبح على الفور مشكلة لمولدوفا بأكملها، لكننا حكومة لن نكون جهة ضامنة لأي عقد غاز".

وأوضح بارليكوف أن كييف كيشيناو اتفقتا بشكل غير رسمي على أن الخيار العملي لتوصيل الغاز الروسي إلى بريدنيستروفيه يمكن أن يتمثل في عبوره عبر أراضي تركيا ثم بلغاريا ورومانيا. ومع ذلك، نظرا لتصميم خط أنابيب الغاز، لا بديل عن العبور عبر الأراضي الأوكرانية أيضا، مما يتطلب موافقة كييف.

ومنذ أكتوبر 2022، قامت شركة "غازبروم" التي كانت في السابق المورد الوحيد للغاز إلى مولدوفا، بتخفيض حجم إمداداتها اليومية بنسبة 30% بسبب مشاكل في العبور عبر أوكرانيا. إثر ذلك، تحولت شركة Energocom الحكومية المولدوفية بشكل كامل إلى شراء الوقود من الموردين الأوروبيين، بينما يتدفق الغاز الروسي إلى بريدنيستروفيه.

وتدرس سلطات مولدوفا وبريدنيستروفيه طرق إمداد بديلة حال التوقف الكامل لعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث لم تؤكد كييف بعد تمديد العقد مع شركة "غازبروم" بعد انتهاء العام الحالي.

المصدر: "بلومبرغ"