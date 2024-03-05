أوكرانيا تعلن عن شرط لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي عبرها إلى أوروبا

أعلنت أوكرانيا عن شرط لاستمرار ترانزيت الغاز الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد عام 2024، فيما طرحت المفوضية الأوروبية خطة للتخلي عن الغاز الروسي المسال وسط شكوك في نجاحها.

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال بأن أوكرانيا على استعداد لمواصلة السماح بترانزيت غاز الأنابيب الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا بعد العام 2024 إذا طلبت دول الاتحاد الأوروبي ذلك.

وفي مؤتمر صحفي أمس الاثنين أكد شميغال أن "أوكرانيا لا تنوي الدخول في مفاوضات مع روسيا أو التوقيع على اتفاق مع "غازبروم" الروسية" حول تمديد عقد ترانزيت الغاز عبر أراضيها إلى أوروبا.

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وأشار شميغال إلى أن الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي، وقال: "قد تكون مجموعة من الدول الأوروبية مهتمة بترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا".

وينتهي عقد ترانزيت الغاز الروسي إلى النمسا وسلوفاكيا والتشيك وغيرها آخر السنة الجارية.

وأمس طرحت المفوضة الأوروبية خطة للتخلي عن إمدادات الغاز من روسيا بحلول العام 2027، لكن الخبراء يستبعدون اعتماد الخطة لوجود مصالح مختلفة لدى دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن "المفوضية الأوروبية لا تنوي التواصل مع موسكو بشأن نقل الغاز الروسي إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا".

وأضافت المسؤولة أن الاتحاد الأوروبي يخطط بدلا من ذلك "التخلي" عن الغاز الروسي بحلول 2027 على أقصى تقدير، ويعمل على إيجاد طرق إمداد بديلة وموردين بديلين.

وتدرس موسكو وأنقرة في الوقت الراهن مشروع إنشاء مركز للغاز الروسي في تركيا، بهدف تصديره إلى الدول الأوروبية.

المصدر: وكالات