المفوضية الأوروبية: دول الاتحاد الأوروبي لم تؤيد حظر استيراد الغاز المسال الروسي

أعلنت مفوضة شؤون الطاقة للاتحاد الأوروبي، كادري سيمسون، أنه لا يوجد إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن حظر توريدات الغاز الطبيعي المسال من روسيا.

وقالت المفوضة خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الطاقة، يوم الاثنين: "بالطبع سيكون الإجراء الأكثر فاعلية للتخلص من الغاز الروسي توسيعَ رقعة العقوبات لتشمل الغاز الطبيعي المسال وكافة توريدات الغاز عبر الأنابيب من روسيا".

وتابعت: "ولكن حتى الآن لا يوجد إجماع بهذا الشأن من جانب رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

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يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قلصت اعتمادها على توريدات الغاز من روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتشير البيانات الرسمية للاتحاد الأوروبي إلى أن التوريدات من روسيا تشكل نحو 15% من الغاز الذي تستورده دول الاتحاد الأوروبي، بينما كانت نسبتها ما بين 45 و50% قبل عامين.

ويخطط الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2027.

المصدر: وكالات