مولدوفا تستأنف شراء الغاز من "غازبروم" الروسية

أعلن مدير شركة "مولدوفا غاز" المولدوفية، فاديم تشيبان، عن استئناف شراء الغاز من شركة "غازبروم" الروسية في مارس الجاري.

وقال تشيبان في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين، إن "مولدوفا غاز" ستشتري من "غازبروم" حوالي 0.7 أو 0.8 مليون متر مكعب من الغاز يوميا حتى نهاية مارس.

وأشار إلى أن "غازبروم" تورد 5.7 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم إلى مولدوفا، ويستخدم هذا الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية، وكذلك للمستهلكين في جمهورية بريدنيستروفيه (ترانسنيستريا) غير المعترف بها.

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يذكر أن مولدوفا أعلنت حالة الطوارئ على خلفية أزمة الطاقة التي تمثلت في نقص الغاز وارتفاع حاد لأسعار الطاقة.

وفي ديسمبر الماضي استأنفت مولدوفا شراء الطاقة الكهربائية من محطة "مولدافسكايا" الكهرمائية الواقعة في بريدنيستروفيه، والتابعة لشركة "إينتر راو" الروسية.

وفي المقابل، تخلت مولدوفا آنذاك عن استهلاك الغاز الروسي، وبدأت بتسليم جميع كمياته التي كانت تشتريها، لبريدنيستروفيه.

المصدر: نوفوستي