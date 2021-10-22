برلمان مولدوفا يعلن حالة الطوارئ بسبب نقص الغاز

فرض برلمان مولدوفا، بناء على اقتراح من الحكومة، حالة الطوارئ في البلاد بسبب نقص الغاز، وتمت الموافقة بعد انعقاد اجتماع طارئ للبرلمان، الذي أيد معظم نوابه الخطوة.

وصرح نائب رئيس البرلمان المولدوفي ميخائيل بوبشوي بأنه "تمت الموافقة على مشروع القرار رقم 298 شأن إعلان حالة الطوارئ بأغلبية 55 صوتا".

وتم فرض حالة الطوارئ في مولدوفا لمدة 30 يوما من 22 أكتوبر إلى 20 نوفمبر من العام الجاري، وتم إعطاء تعليمات للسلطات المختصة لشراء كميات فورية من الوقود الأزرق.

وقال بيان صدر عن البرلمان: "لجنة حالات الطوارئ ستوفر ظروفا لشراء كميات فورية من الغاز لسد النقص".

المصدر: تاس