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"غازبروم" الروسية تخفض إمدادات الغاز إلى مولدوفا بسبب أوكرانيا

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" اليوم الثلاثاء، أن الغاز الطبيعي المباع لمولدوفا والذي يتم ضخه من خلال أنابيب عبر أوكرانيا لا يصل بالكامل إلى العاصمة كيشيناو.

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وقالت الشركة الروسية في منشور بقناتها بتطبيق "تلغرام" الثلاثاء، إنها رصدت نقصا في إمدادات الغاز الطبيعي في أوكرانيا والمخصصة للتسليم لمولدوفا.

وأوضحت الشركة أن كميات الوقود الأزرق التي تم تسليمها عند نقطة عبور مع أوكرانيا لنقلها إلى مولدوفا تتجاوز الكميات التي تم تسليمها على الحدود بين أوكرانيا ومولدوفا. وأشارت "غازبروم" إلى أنها ستضطر لتقليص إمدادات الغاز بسبب ذلك.

وعقب الإعلان ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية بأكثر من 4% إلى فوق مستوى 1280 دولارا لكل ألف متر مكعب.

المصدر: نوفوستي

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