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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تصريحات لـ"غازبروم"

مال وأعمال

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تصريحات لـ
Sputnik
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 4% بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" الروسية احتمال خفض لإمدادات الوقود الأزرق عبر أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF الموجود في هولندا، بنسبة 4% إلى فوق مستوى 1280 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت شركة "غازبروم" أنه في ظل اختلال التوازن في النقل عبر أوكرانيا لمولدوفا، فإنها ستبدأ في تقليل الإمدادات عبر أوكرانيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

المصدر: برايم

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