كينيدي جونيور: على واشنطن أن تبدأ الحوار مع موسكو

صرح المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة روبرت كينيدي جونيور بأنه يتوجب على الولايات المتحدة أن تبدأ المفاوضات والمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كينيدي جونيور على هامش مؤتمر "بيتكوين" في أوستن بولاية تكساس: "أعتقد أن هناك العديد من الفرص للمحادثات (مع بوتين)، فلماذا نحن صامتون؟".

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وأكد كينيدي جونيور أن روسيا كان لديها أسباب تاريخية مقنعة لرغبتها في إبعاد الناتو عن أراضيها.

وأشار إلى أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والقادة السابقون للبلاد دعموا الحوار مع نظيرهم الروسي".

وفي وقت سابق صرحت الخارجية الروسية بأنه لا يمكن النظر إلى استئناف الحوار الاستراتيجي بين روسيا وأمريكا بمعزل عن الوضع الراهن فيما يتعلق بالأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي.

كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في أضعف حالاتها هذه الأيام.

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وقال لافروف إن استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، يستوجب أولا إزالة التناقضات الأمنية الحرجة التي سببها توسع حلف الناتو شرقا، وأن موسكو لا ترى فرصا للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي في الوقت الراهن، فلإجراء هذا الحوار، على الغرب أن يتخلى عن خطابه العدائي تجاه روسيا.

المصدر: نوفوستي +RT