زاخاروفا: رد الفعل الأمريكي السامّ على موقفنا حول الاستقرار الاستراتيجي يؤكد أننا على حق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "رد الفعل السامّ" لواشنطن على موقف موسكو من حوار الاستقرار الاستراتيجي يؤكد أن روسيا على حق.

وجاء في بيان نشرته الخارجية الروسية على موقعها نقلا عن زاخاروفا: "مثل هذا الرد السام من جانب واشنطن يؤكد مرة أخرى أننا على حق في الدفاع بحزم عن مصالح روسيا، وسوف نستمر في الاسترشاد على الدوام بالنهج المبدئي الذي حدده (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف".

وجاءت تصريحاتها تعليقا على التقييمات الناقدة لبراناي فادي الذي يشغل منصب المساعد الخاص للرئيس الأمريكي، والمدير الأول لشؤون الحد من التسلح ونزع السلاح ومراقبة حظر الانتشار النووي في مجلس الأمن القومي، في ما يتعلق بالموقف الروسي من قضايا الأمن الدولي.

وكان براناي فادي قد قال خلال كلمة ألقاها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن يوم أمس: إن "روسيا لا تبدي استعدادا للحوار مع الولايات المتحدة".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، أن روسيا نقلت إلى الولايات المتحدة، في ديسمبر 2023، تقييماتها لمقترحات واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي، وأكد أن موسكو أعطت ردها النهائي على المقترحات الأميركية.

وأضاف الوزير أن استئناف الحوار حول الأمن الاستراتيجي، يستوجب أولا إزالة التناقضات الأمنية الحرجة التي سببها توسع حلف الناتو شرقا.

وفي وقت سابق، كان أشار لافروف إلى أن موسكو لا ترى فرصا للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي في الوقت الراهن، فلإجراء هذا الحوار، على الغرب أن يتخلى عن خطابه المعادي لروسيا.

المصدر: تاس+RT