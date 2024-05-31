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إسقاط 32 مسيرة أوكرانية و5 صواريخ فوق كراسنودار وفورونيج

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إسقاط 32 مسيرة أوكرانية و5 صواريخ فوق كراسنودار وفورونيج
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الجمعة عن إسقاط 32 مسيرة أوكرانية و5 صواريخ فوق كراسنودار وفورونيج.

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وجاء في البيان: "خلال الليلة الماضية، تم قمع عدد من محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام صواريخ ومسيرات على أهداف على أراضي الروسية".

وأضاف: "تم تدمير 5 صواريخ و29 مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار، كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية مسيرة واحد فوق أراضي كل من فورونيج وبلغورود وتامبوف".

وكتب حاكم مقاطعة فورونيج ألكسندر جوسيف عبر قناته على "تليغرام": "الليلة الماضية تم إسقاط مسيرة أوكرانية باستخدام معدات الحرب الإلكترونية فوق أراضي فورونيج. وفقا للمعلومات الأولية لا توجد أضرار على الأرض".

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

 

 

المصدر: تاس

 

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