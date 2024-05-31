إصابة موظفين 2 بهجوم طائرة مسيرة أوكرانية على مستودع نفط في مقاطعة كراسنودار

أصيب موظفان في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على مستودع للنفط في منطقة تمريوك بمقاطعة كراسنودار الروسية.

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وكتب حاكم المقاطعة فيدور بابينكوف عبر قناته على "تليغرام": "نتيجة للهجوم، أصيب اثنان من موظفي مستودع النفط ولم يسجل الأطباء أي حالة خطيرة، وصحتهم ليست في خطر".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق جنوب غربي روسيا.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: تليغرام