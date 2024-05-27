الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 12 مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق جنوب غربي روسيا.

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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم في الليلة الماضية إحباط محاولات جديدة لشنّ نظام كييف هجمات إرهابية بطائرات مسيّرة في الأراضي الروسية".

وأضافت: "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيّرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك ومسيّرة أخرى فوق مقاطعة بيلغورود، و4 مسيّرات فوق إقليم كراسنودار جنوب غربي روسيا، و6 مسيرات فوق مقاطعة أوريول غربي روسيا".

المصدر: تاس