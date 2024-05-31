رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا

أكد رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أن أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا.

وقال أوربان لإذاعة "كوسوث": "كل أسبوع توجد علامات جديدة على أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يستعدان للعمل العسكري".

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وأشار أوربان إلى أن "الانخراط في الحرب لا يحدث في خطوة واحدة، هناك ثلاث مراحل، المناقشة والإعداد ثم الانخراط، ونحن الآن بصدد الانتهاء من المناقشة والبدء في مرحلة الإعداد. نحن على بعد خطوات من الانخراط".

ويرى أوربان أن حدثين على الأقل وقعا خلال الأسبوع الماضي يشيران إلى أن أوروبا أصبحت متورطة بشكل كبير في الصراع الأوكراني "أولا، المفاوضات الجارية بين فرنسا وأوكرانيا للسماح للمدربين العسكريين الفرنسيين بالذهاب إلى أوكرانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين. ثانيا، مناقشة إمكانية استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف في العمق الروسي".

وأضاف أوربان: "أوكرانيا تعتقد أنها تستطيع هزيمة روسيا، والدول الغربية تشعر بالأمان أكثر من دول خط المواجهة في أوروبا الوسطى والشرقية، هذا هو أهم سبب لعدم تصرفهم مثلنا، يريدون هزيمة روسيا، يريدون تحقيق النجاح العسكري بأي ثمن".

وأكد أوربان أن حكومته تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع البلاد من الانجرار إلى الصراع المسلح في أوكرانيا، مضيفا: "هذه ليست حربنا، ويجب ألا يعاني مواطنونا بسببها".

المصدر: كوسوث