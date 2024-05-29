"الأسوأ في التاريخ"- هكذا يصف أوربان قيادة المفوضية الأوروبية الحالية

وصف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان قيادة المفوضية الأوروبية الحالية بأنها "الأسوأ في التاريخ" مؤكدا ضرورة التخلص منها ومشددا على أهمية أن يتمتع رئيس المفوضية بخبرة رئيس وزراء.

وقال أوربان في معرض رده على سؤال من صحيفة "لو بوان" الفرنسية حول الموضوع: "من السابق لأوانه ذكر أسماء محددة لمرشحين محتملين لمنصب رئيس المفوضية الأوروبية.".

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مضيفا: "ما علينا فعله هو التخلص من القيادة الحالية، إنها أسوأ قيادة مفوضية رأيتها في حياتي! فهم لم يفوا بأي من وعودهم بشأن التنافسية والعقوبات والهجرة والتوسع وما إلى ذلك.. وفي النظام الديمقراطي، إذا لم تف بالتزاماتك عليك أن ترحل".

وشدد أوربان على أن "الرئيس المستقبلي للمفوضية الأوروبية يجب أن يكون لديه خبرة بالعمل كرئيس وزراء لعدة سنوات لكي يكون قادرا على إدارة مواضيع معقدة مثل الحرب والتنافسية والهجرة".

وأشار غيورغي غوياش مدير مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، إلى أن أوربان غير مهتم بتولي منصب رئيس المفوضية الأوروبية، وقال أوربان إنه لا يطمح لمنصب رئيس المجلس الأوروبي أو أي منصب آخر في بروكسل ويعتبر أن مجال نشاطه هو فقط هنغاريا.

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وفي وقت سابق، صرح أوربان أن لديه شعورا بأن مصالح الولايات المتحدة وليس أوروبا، هي التي تقف وراء بعض قرارات بروكسل.

وأشار إلى أن "انتخابات البرلمان الأوروبي في الصيف يمكن أن تغير بسهولة تركيبة القادة الأوروبيين الذين لم يعودوا يخدمون مصالح ناخبيهم".

وأكد أنه يجب استبدال القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي لأنها غير قادرة على التعامل مع حالات الأزمات.

وفي فبراير الماضي أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ترشحها لولاية ثانية.

المصدر: نوفوستي