وسائل إعلام: فون دير لاين تؤكد سعيها لولاية ثانية في رئاسة المفوضية الأوروبية

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين ترشحها لولاية ثانية رئيسة للمفوضية الأوروبية.

أفادت بذلك "بلومبرغ" نقلا عن مصدر مطلع حيث تابعت الوكالة: "أبلغت أورسولا فون دير لاين حزبها بأنها ستسعى لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية".

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وكما تؤكد الوكالة فأن حزب الشعب الأوروبي، الذي يضم أكبر عدد من المشرعين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يمكنه الفوز في الانتخابات، ما سيجعل فون دير لاين المرشح الرئيسي لولاية جديدة كرئيسة للمفوضية الأوروبية. ومع ذلك، فسوف تحتاج فون دير لاين كذلك إلى دعم قادة الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن نجاحها "ليس مؤكدا على إطلاقه"، كما تشير "بلومبرغ".

وكانت صحيفة "دي فيلت" قد أشارت في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن المستشار الألماني أولاف شولتس عارض، نهاية العام الماضي، تعيين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لمنصب الأمين العام لحلف "الناتو" خلفا لينس ستولتنبرغ، بما في ذلك بسبب "موقفها النقدي" تجاه موسكو.

المصدر: نوفوستي