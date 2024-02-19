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ألمانيا: مجلس الوزراء أحيط علما بتصريحات مدفيديف "النووية"

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ألمانيا: مجلس الوزراء أحيط علما بتصريحات مدفيديف
Legion-Media Nikolay Vinokurov
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف (صورة أرشيفية)
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أخذ مجلس الوزراء الألماني علما بتصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف الخاصة باستخدام "الترسانة النووية الروسية" ضد العواصم الغربية.

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جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المجلس شتيفن هيبشترايت، الذي قال للصحفيين خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين إن المجلس "أحيط علما بذلك".

وكان مدفيديف قد كتب في قناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" محذرا من أي محاولة لإعادة روسيا إلى حدود عام 1991، والذي قال إنه سيضطرها إلى "استخدام ترسانتها النووية الاستراتيجية وضرب كييف وبرلين ولندن وواشنطن، وكل الأماكن التاريخية الجميلة الأخرى المدرجة منذ أمد على قائمة أهداف ثالوثنا النووي".

ودعا مدفيديف الدول الغربية إلى إعادة كل شيء لروسيا قبل فوات الأوان، وإلا فروسيا ستعيده بأكبر خسائر ممكنة للعدو، "مثلما حدث في أفدييفكا" على حد تعبير مدفيديف.

المصدر: نوفوستي

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