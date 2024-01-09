ينافس رئيس الوزراء المجري على منصب رئيس مجلس أوروبا الشاغر، فهل سيتمكن من شغل هذا الكرسي؟ حول ذلك، كتب دانيلا مويسيف، في "نيزافيسيمايا غازيتا":

فعل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ما كان ينوي القيام به منذ فترة طويلة: فقد أعلن أنه سيغادر منصبه هذا العام، ويترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة هذا الصيف. وهكذا، يجد البيروقراطيون الأوروبيون أنفسهم في موقف صعب. ففي نهاية المطاف، إذا التزموا بنص التشريع الأوروبي، قد يصبح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان خليفة مؤقتا لميشيل، على الأقل حتى نهاية العام. وهذا من شأنه أن يُعرّض خطط الاتحاد الأوروبي للخطر، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا. ولكن في واقع الأمر، من المستبعد أن يصبح أوربان رئيسًا لمجلس أوروبا الموحدة. فلدى دول الاتحاد الأوروبي طرق كافية لمنعه من الوصول إلى هذا المنصب. وبالإضافة إلى ذلك، فلن يتمكن ميشيل من الاستقالة إلا إذا فاز في الانتخابات.

وفي الصدد، قالت مديرة مركز التكامل السياسي في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، لودميلا بابينينا، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في نهاية العام 2024، سيتعين على ميشيل الاستقالة في كل الأحوال، نظرًا لتكرار انتخابه مرتين، لمدة عامين ونصف كل مرة. لذلك، لا يمكن القول إنهم لم يكونوا مستعدين لقراره. وفي بروكسل، بطبيعة الحال، سوف يبذلون كل ما في وسعهم لمنع أوربان من تولي منصب ميشيل، ولو بشكل مؤقت. إن فرص رئيس الوزراء المجري في أن يصبح رئيسًا للمجلس الأوروبي ضئيلة للغاية. أظن أنهم سيعثرون على بديل لميشيل بسرعة: فنظام "المرشح المتصدر" سوف ينجح. وهو يعني اقتراح مرشح حصوله على المنصب مضمون، أي لن تكون هناك حاجة لانتخابات طويلة".

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