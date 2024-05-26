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أوربان يحذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي

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أوربان يحذر من خطر نشوب حرب عالمية ثالثة بسبب سياسات الاتحاد الأوروبي
ria.ru
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
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قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الأحد إن تصرفات قادة الاتحاد الأوروبي تخلق مخاطر اندلاع حرب عالمية ثالثة، واصفا سياسة بروكسل بأنها "هوس عسكري".

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 وقال في مقابلة مسجلة عبر يوتيوب: "ربما في غضون 10 سنوات، سيتم وصف التطورات الحالية بأنها مقدمة للحرب العالمية الثالثة أو حتى بأنها جزء لا يتجزأ منها، في حال لم يوقف الاتحاد الأوروبي جنونه العسكري.

وبحسب أوربان، يتعين على الدول الأوروبية أن تأخذ زمام الأمور بنفسها، وتؤثر على الاتحاد الأوروبي، وتمنع "الهوس العسكري" الذي تطور في بروكسل من التأثير على الوضع في العالم.

وأضاف: " لا يمكن استبعاد أنه إذا سارت الأمور بشكل سيئ ولم نتمكن من السيطرة على الهوس العسكري المتنامي في بروكسل، فإن تاريخ هذه السنوات سيُعتبر أيضا جزءا من السنوات الأولى لحرب عالمية كبيرة."

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وانتقد أوربان محاولات الاتحاد الأوروبي التورط في الصراع في أوكرانيا، مؤكدا أن بروكسل لا تقيّم قدراتها ولا تهتم بتكلفة مثل هذه المبادرات.

 كما انتقد أيضا فكرة إعادة التجنيد الإجباري العام في الاتحاد الأوروبي، قائلا إن بودابست تعارض اتخاذ مثل هذه القرارات دون أن نأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الهنغاري.

وكان قال أوربان في وقت سابق أنه يرى في تصرفات قادة دول الاتحاد الأوروبي وتصريحات عدد من السياسيين ووسائل الإعلام الغربية، مؤشرات تدل على أن أوروبا تستعد لبدء حرب مع روسيا.

المصدر: وكالات 

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