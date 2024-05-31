أحداث الشرق الأوسط وأوكرانيا وتايوان في صلب محادثات وزيري الدفاع الصيني والأمريكي

قال وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، لنظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال اجتماع لهما في سنغافورة، إن بكين تحض واشنطن على المساعدة في إحلال السلام بالشرق الأوسط.

والتقى الوزيران في سنغافورة، اليوم الجمعة، في أول اجتماع عسكري على هذا المستوى بين مسؤولي البلدين منذ 18 شهرا، وذلك على هامش منتدى "حوار شانغريلا" الأمني، الذي يجمع قادة الدفاع من حول العالم سنويا.

وقال وو تشاينغ، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن المباحثات بين أوستن ودونغ كانت "إيجابية عملية وبناءة"، مشيرا إلى أن وزير الدفاع الصيني أبلغ أوستن أن بكين "تحض واشنطن على المساعدة في إحلال السلام بالشرق الأوسط".

وأضاف المتحدث أن بكين "تدفع من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، وعبر عن أمله في أن "تضطلع الولايات المتحدة بمسؤولياتها وتتخلى عن المعايير المزدوجة".

وأشار إلى أن "كارثة إنسانية بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسبب سخطا في أنحاء العالم".

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، أبلغ وزير الدفاع الصيني نظيره الأمريكي أن "بكين لا تقدم أسلحة إلى أي من طرفي الصراع في أوكرانيا، وأن الصين تتخذ موقفا محايدا"، حسبما ذكر المتحدث.

وأكد وزير الدفاع الصيني: "لقد احترمنا التزامنا بعدم توفير أسلحة لأي من طرفي النزاع" مشددا على أن الصين "تعتمد ضوابط صارمة على صادرات المعدات العسكرية".

وأبلغ الوزير الصيني نظيره الأمريكي بأن "خطوات واشنطن في دعم تايوان التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، تشكل انتهاكا بالغا لمبدأ الصين الواحدة".

وذكر أن "العلاقات بين الجيشين الصيني والأمريكي مستقرة".

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الصيني "ضرورة ألا تستغل بكين مرحلة الانتقال السياسي في تايوان "ذريعة لاتخاذ تدابير قسرية"، بعد أيام على تنصيب الرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ تي.

وجاء في بيان صادر عن البنتاغون بعد انتهاء الاجتماع بين الوزيرين أن أوستن "أعرب عن قلقه من النشاطات الاستفزازية الأخيرة (للجيش الصيني) حول مضيق تايوان وجدد التأكيد، أن الصين، يجب ألا تستغل الانتقال السياسي في تايوان وهو يندرج في إطار مسار ديموقراطي طبيعي وروتيني، ذريعة لاتخاذ إجراءات قسرية".

وأكد أوستن لدونغ التزام الولايات المتحدة بـ"مبدأ الصين الواحدة".

وقال أوستن في منشور على منصة "إكس"، إنه ناقش مع نظيره الصيني "قضايا الأمن الإقليمية والعالمية، والعلاقات الدفاعية بين الولايات المتحدة والصين، وأهمية الخطوط المفتوحة للاتصال العسكري بين الجيشين".

I met today with the PRC’s Minister of National Defense for the first time since November 2022. Admiral Dong and I discussed regional and global security issues, U.S.-PRC defense relations, and the importance of open lines of military-to-military communication.… pic.twitter.com/J7nQtivA5o — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) May 31, 2024

المصدر: "أ ف ب"