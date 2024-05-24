وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الصيني الأسبوع المقبل
AP Kevin Wolf
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أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين يخطط للقاء نظيره الصيني دونغ جيون في سنغافورة الأسبوع المقبل.
وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الجمعة، إلى أن أوستين أثناء زيارته لسنغافورة يخطط لعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بمن فيهم وزير الدفاع الصيني.
وأضاف البيان أن اللقاء المرتقب مع الوزير الصيني سيكون "استمرارا للمناقشات" التي جرت بينهما عبر تقنية الفيديو يوم 16 أبريل.
ومن المقرر أن تستمر جولة أوستين في الخارج لمدة 10 أيام. وبالإضافة إلى زيارته لسنغافورة من المقرر أن يزور وزير الدفاع الأمريكي كمبوديا وفرنسا.
المصدر: نوفوستي