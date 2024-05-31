أستراليا تخصص أكثر من 20 مليون دولار لتأمين احتياجات أوكرانيا من الطاقة

أعلن وزير الخارجية الأسترالي بيني وونغ أن بلاده سترسل أكثر من 20 مليون دولار إلى أوكرانيا لتأمين موارد الطاقة والاحتياجات الأساسية.

وقال وونغ: "سترسل الحكومة الأسترالية 31 مليون دولار أسترالي آخر (20.5 مليون دولار أمريكي) لحل مشاكل الطاقة في أوكرانيا".

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وأضاف: "مساهمة أستراليا الجديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للكهرباء ودعم الشعب الأوكراني".

وأوضح وونغ أن 20 مليون دولار أسترالي (13.3 مليون دولار أمريكي) تهدف إلى " تزويد الأوكرانيين بالكهرباء، كما سيتم استخدام 10 ملايين دولار أسترالي (6.6 مليون دولار أمريكي) لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) لشراء الضروريات الأساسية للنساء والأطفال والمسنين والمعوقين".

وتابع: "ستقوم كانبيرا بتحويل 1 مليون دولار أسترالي آخر (663.7 ألف دولار) إلى منظمة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإعادة تأهيل أفراد القوات الأوكرانية الذين أصيبوا".

وكانت أوكرانيا قد طلبت من أستراليا توفير 80 ألف طن من الفحم لموسم التدفئة هذا العام، ورفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، موضحا أن كييف يمكن أن "تجد الفحم أقرب بكثير" (من أستراليا).

يتجاوز المبلغ الإجمالي للأموال التي خصصتها كانبيرا لمساعدة كييف منذ مارس 2022 حوالي 700 مليون دولار.

المصدر: تاس