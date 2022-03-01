أستراليا تخصص 50 مليون دولار لأوكرانيا لدعم الدفاع

قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، إن حكومته قررت تخصيص 50 مليون دولار لدعم الدفاع في أوكرانيا.

وأشار موريسون إلى أن بلاده ستقدم كذلك 25 مليون دولار كمساعدات إنسانية.

وفي وقت سابق، أعلن موريسون أن بلاده ستزود أوكرانيا بالسلاح من خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن تزود كييف إلا بمساعدة "غير فتاكة".

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ونقلت صحيفة Sydney Morning Herald يوم الأحد الماضي عن موريسون قوله: "نحن نقدم حاليا دعما كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات غير الفتاكة، لكنني تحدثت للتو مع وزير دفاعنا وسنسعى إلى تقديم أي دعم خاص بالوسائط الفتاكة من خلال شركائنا في الناتو، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: وكالات