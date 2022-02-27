أستراليا: سنزود أوكرانيا بالسلاح عبر الناتو

أعلن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أن بلاده ستزود أوكرانيا بالسلاح من خلال حلفاء الناتو في أوروبا، وذلك بعد أيام من إعلان كانبيرا أنها لن تزود كييف إلا بمساعدة "غير فتاكة".

ونقلت صحيفة Sydney Morning Herald اليوم الأحد عن موريسون قوله: "نحن نقدم حاليا دعما كبيرا فيما يتعلق بالمساعدات غير الفتاكة، لكنني تحدثت للتو مع وزير دفاعنا وسنسعى إلى تقديم أي دعم خاص بالوسائط الفتاكة من خلال شركائنا في الناتو، لا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

وأضاف موريسون، أن قنوات الناتو هي الطريقة الأكثر فاعلية لتوسيع الدعم العسكري الذي أعلنته بلاده في البداية، يوم الجمعة.

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وقال موريسون "إنهم يقدمون بالفعل الدعم في هذه المجالات وسنساعدهم فيما يفعلونه".

في موقف جديد أيضا، قالت ألمانيا أمس السبت إنها أجازت تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ مضادة للدبابات عن طريق هولندا، وتقوم حاليا بتزويدها أيضا بأسلحة من مخزونات جيشها، وهو تطور يشكل تراجعا عن سياسة اتبعتها برلين في الأعوام الأخيرة.

المصدر: وكالات