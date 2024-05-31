 
مباشر

بلجيكا تؤكد حظر استخدام أسلحتها خارج أراضي أوكرانيا

أخبار العالم

بلجيكا تؤكد حظر استخدام أسلحتها خارج أراضي أوكرانيا
Gettyimages.ru
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xngz

أبلغ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثات جمعتهما يوم الجمعة بواشنطن، أنه لن يسمح لكييف باستخدام أسلحة بلاده خارج أراضي أوكرانيا.

وأفاد المكتب الصحفي بالبيت الأبيض في بيان عقب محادثات دي كرو وبايدن بأن "رئيس الوزراء ( ألكسندر دي كرو) قال إن بلجيكا لن تسمح باستخدام معداتها العسكرية خارج أراضي أوكرانيا".

إقرأ المزيد
بوتين حول دعوات استهداف الأراضي الروسية: على ممثلي الناتو أن يفهموا بماذا هم يلعبون
بوتين حول دعوات استهداف الأراضي الروسية: على ممثلي الناتو أن يفهموا بماذا هم يلعبون

وأكد دي كرو أن بلجيكا "شريك موثوق للولايات المتحدة"، وشدد على حاجة أوروبا والولايات المتحدة إلى "الحفاظ على الوحدة" والقيام بكل ما هو ضروري "لحماية أنفسهم ومساعدة أوكرانيا".

وفي 28 مايو، خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى بروكسل، التزمت بلجيكا بتزويد أوكرانيا بثلاثين طائرة من طراز "إف-16" بحلول عام 2028، وأوضح ألكسندر دي كرو أنه من المقرر تسليم بعض هذه الطائرات إلى كييف بحلول عام 2025، وبحسب تصريحاته الأخيرة فإن الحظر يشمل هذه الطائرات.

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

من جانبها وصفت موسكو هذه الدعوات، بأنها متهورة وقالت إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

إقرأ المزيد
نائبة ألمانية: شولتس أصبح يشكل تهديدا لأمن البلاد
نائبة ألمانية: شولتس أصبح يشكل تهديدا لأمن البلاد

ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة. وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

المصدر: تاس+RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا