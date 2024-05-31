بلجيكا تؤكد حظر استخدام أسلحتها خارج أراضي أوكرانيا

أبلغ رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال محادثات جمعتهما يوم الجمعة بواشنطن، أنه لن يسمح لكييف باستخدام أسلحة بلاده خارج أراضي أوكرانيا.

وأفاد المكتب الصحفي بالبيت الأبيض في بيان عقب محادثات دي كرو وبايدن بأن "رئيس الوزراء ( ألكسندر دي كرو) قال إن بلجيكا لن تسمح باستخدام معداتها العسكرية خارج أراضي أوكرانيا".

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وأكد دي كرو أن بلجيكا "شريك موثوق للولايات المتحدة"، وشدد على حاجة أوروبا والولايات المتحدة إلى "الحفاظ على الوحدة" والقيام بكل ما هو ضروري "لحماية أنفسهم ومساعدة أوكرانيا".

وفي 28 مايو، خلال زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى بروكسل، التزمت بلجيكا بتزويد أوكرانيا بثلاثين طائرة من طراز "إف-16" بحلول عام 2028، وأوضح ألكسندر دي كرو أنه من المقرر تسليم بعض هذه الطائرات إلى كييف بحلول عام 2025، وبحسب تصريحاته الأخيرة فإن الحظر يشمل هذه الطائرات.

وفي الآونة الأخيرة، دعا السياسيون الغربيون بشكل متزايد إلى السماح للقوات الأوكرانية بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية، حيث وجه الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ هذه الدعوة في وقت سابق.

من جانبها وصفت موسكو هذه الدعوات، بأنها متهورة وقالت إنها تدفع باتجاه مواجهة عسكرية مباشرة مع موسكو.

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ووصف الكرملين ما يحدث بأنه جولة غير مسبوقة من تصعيد التوتر، الأمر الذي يتطلب اهتماما وإجراءات خاصة. وبحسب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، يرى الأوروبيون أن الوضع يتغير بسرعة وأنه محفوف بالانهيار الكامل لأوكرانيا، لذلك فهم يتعمدون تصعيد الوضع.

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا أو بأي أمر تلعب.

المصدر: تاس+RT