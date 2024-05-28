البيت الأبيض: بايدن ورئيس وزراء بلجيكا سيبحثان مساعدة كييف واستخدام الأصول الروسية المجمدة
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في 31 مايو الجاري حول النزاع في أوكرانيا، وقضايا التعاون الثنائي.
وجاء في بيان عن البيت الأبيض: سيستقبل الرئيس جو بايدن في 31 مايو الجاري رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو.
وأضاف البيان أن الطرفين سيناقشان الشراكة بين البلدين ومواصلة دعم أوكرانيا واستخدام الأصول الروسية المجمدة وقسط بلجيكا في "الأمن عبر الأطلسي".
وفي وقت سابق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا سترد في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب، بمصادرة الأموال الغربية المجمدة لديها.
المصدر: نوفوستي