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زيلينسكي ينتقد بايدن علنا بسبب رفضه حضور "قمة السلام" في سويسرا

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زيلينسكي ينتقد بايدن علنا بسبب رفضه حضور
Gettyimages.ru
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تصرف فلاديمير زيلينسكي بطريقة غير متوقعة، وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا بسبب رفضه حضور "قمة سويسرا"، كما كتبت صحيفة "Responsible Statecraft".

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واعترض زيلينسكي على قرار بايدن حضور حملة لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي بدلا من "قمة السلام" الأوكرانية في سويسرا الشهر المقبل".

يشار إلى أن زيلينسكي يشعر بخيبة أمل من عدة مواقف تتخذها واشنطن في الآونة الأخيرة، مثل التأخير في المساعدة العسكرية الأمريكية، وتردد الناتو في تحديد إطار زمني واضح لانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وقلق إدارة بايدن من الضربات الأوكرانية على الأهداف الروسية.

ويخلص المقال إلى أن "آفاق كييف في ساحة المعركة لا تزال قاتمة".

وأفادت وكالة "رويتر" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة ستشارك في مؤتمر سينعقد في سويسرا خلال شهر يونيو المقبل حول أوكرانيا، لكن بدون حضور بايدن.

 

المصدر: Responsible Statecraft

 

 

 

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