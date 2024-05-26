"رويترز": الولايات المتحدة تشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

أفادت وكالة "رويتر" نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة ستشارك في مؤتمر سينعقد في سويسرا خلال شهر يونيو المقبل حول أوكرانيا.

وذكرت " رويترز" في تقريرها نقلا عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه أن الحكومة الأمريكية ستشارك في المؤتمر الدولي في سويسرا، دون توضيح مستوى هذه المشاركة السياسي.

وبحسب الوكالة جاء هذه القرار بعدما ناشد فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ يوم الأحد حضور المؤتمر.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشر عبر موقعه الإلكتروني: "أناشد قادة العالم الذين ما زالوا بعيدين عن الجهود العالمية لقمة السلام وتحديدا الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ، بالمشاركة، من فضلكم أظهروا قيادتكم من خلال دفع عملية السلام قدما، وهنا أقصد السلام الحقيقي وليس وقفا مؤقتا للضربات".

وكانت وكالة "بلومبرغ" قد استبعدت في وقت سابق حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يومي الـ15 والـ16 من يونيو القادم.

هذا وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم أمس، المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

المصدر: رويترز