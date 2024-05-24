"بلومبيرغ": بايدن ونائبته لن يحضرا مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

استبعدت وكالة "بلومبيرغ" حضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا يومي الـ15 والـ16 من يونيو القادم.

وقالت الوكالة إنه من المقرر أن يحضر بايدن حفلا لجمع التبرعات لحملته الانتخابية سيعقد في كاليفورنيا.

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وأضافت الوكالة نقلا عن مصادرها: "يعتزم العديد من زعماء دول مجموعة السبع الانضمام لمؤتمر سويسرا، لكن بايدن ونائبته كامالا هاريس لا يعتزمان الحضور".

ودعت الخارجية الروسية روسيا شركاءها في العالم إلى عدم المشاركة في المؤتمر السويسري هذا، تفاديا للانجرار إلى تيار مناهضة روسيا.

المصدر: نوفوستي