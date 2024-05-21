زيلينسكي يدعو السوداني للمشاركة في قمة سويسرا حول أوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، دعوة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للمشاركة في القمة حول أوكرانيا بسويسرا.

وحسب بيان لمكتب السوداني "تلقى رئيس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من زيلينسكي، وجه فيه دعوة رسمية له للمشاركة في المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا الذي سيعقد في سويسرا الشهر المقبل".

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وأضاف البيان أنه "تم التطرق خلال الاتصال للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العراقية الأوكرانية المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وكذلك التعاون في مجالي الأمن الغذائي والطاقة".

وتستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا، حيث أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لا تعتزم المشاركة في المؤتمر بسويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

كما وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم أمس، القمة القادمة بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنها مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية