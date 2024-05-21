زيلينسكي يعرب عن رغبته في مشاركة الصين بقمة سويسرا حول أوكرانيا

صرح الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته فلاديمير زيلينسكي بأنه يريد أن تشارك الصين في القمة حول أوكرانيا في سويسرا، ورغم تأكيد بكين مرارا أن لا جدوى من عقدها دون مشاركة روسيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع وكالة "رويترز": "نود أن تحضر الصين القمة، فهذا مهم للغاية بالنسبة لنا".

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وأضاف أن كييف تدرس في القمة المقبلة في سويسرا ثلاث نقاط رئيسية وهي، الأمن النووي والأمن الغذائي، وحرية الملاحة في البحر الأسود وبحر آزوف، وتبادل الأسرى وفق صيغة "الكل مقابل الكل" وعودة الأطفال الأوكرانيين.

وتابع "إذا دعمت جميع الدول (هذه النقاط الثلاث)، ثم قامت بوضع خطة فنية خطوة بخطوة وتم تقديمها أو نقلها إلى (روسيا) وتمكنا من الوصول بهذه النقاط الثلاث إلى نهايتها المنطقية، فيمكننا الانتقال إلى الجزء الثاني من النقاط المعقدة التي يمكن أن تؤدي إلى نهاية الحرب".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته للصين بأن روسيا مستعدة للمشاركة في مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، ولكنها ليست مدعوة لحضور المؤتمر في سويسرا.

وذكرت وكالة أنباء "شينخوا"، أن شي جين بينغ أكد خلال اجتماعه مع بوتين، أن بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام لحل الوضع في أوكرانيا في الوقت المناسب، إذا اعترفت به موسكو وكييف وبشرط مشاركتهما على قدم المساواة.

المصدر: "نوفوستي"