شي جين بينغ: بكين تدعم عقد مؤتمر سلام توافق عليه موسكو وكييف

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بكين تدعم عقد مؤتمر للسلام حول أوكرانيا في الوقت المناسب، والذي ستتم الموافقة على عقده من قبل كل من كييف وموسكو.

وقال خلال محادثات غير رسمية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين: "تؤيد الصين عقد مؤتمر دولي للسلام في الوقت المناسب، بموافقة الجانبين الروسي والأوكراني، حيث ستتمكن جميع الأطراف من المشاركة على قدم المساواة ومناقشة جميع المبادرات بشكل عادل".

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وأضاف أن الصين "تدعم أيضا التوصل إلى حل سياسي مبكر للأزمة في أوكرانيا وتعتزم مواصلة العمل بشكل بناء لتحقيق هذا الهدف".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد استعداد موسكو للمفاوضات حول أوكرانيا، مشددا على رفض موسكو وقف العمليات القتالية أثناء المفاوضات.

في 11 أبريل، أكد بوتين مرة أخرى، خلال محادثات مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن روسيا لم تتخلَّ أبدا عن الحل السلمي للنزاعات وكانت دائما تميل إلى هذا الخيار المحدد لحل النزاع.

المصدر: "تاس"