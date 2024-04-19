لافروف: مستعدون للمفاوضات حول أوكرانيا لكن لن نوقف العمليات القتالية أثناءها

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للمفاوضات حول أوكرانيا، مشيرا إلى رفض موسكو وقف العمليات القتالية أثناء المفاوضات.

وقال لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "مستعدون للمفاوضات حول أوكرانيا لكن لن نوقف العمليات القتالية أثنائها. ولا بد أخذ الواقع الجديد على الأرض بعين الاعتبار".

وأكد لافروف أن موسكو تفضل المفاوضات على الحرب في أوكرانيا.

وتابع لافروف: "الغرب بضخه الأسلحة إلى النظام النازي في أوكرانيا يشكل تهديدا لأمننا القومي".

ويجري لافروف المقابلة مع إذاعات "سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث)، وتجري الحوار مع رأس السياسة الخارجية رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا"، التي تضم "سبوتنيك" مارغريتا سيمونيان، ورئيس تحرير إذاعة "غوفوريت موسكفا" رومان بابايان، ورئيسة التحرير والمدير العام لدار النشر "كومسومولسكايا برافدا" أوليسيا نوسوفا.

المصدر: RT