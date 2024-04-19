يتحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة، عن قضايا الساعة للسياسة الخارجية لروسيا، والملفات الساخنة على الساحة الدولية.

لافروف في مقابلة مع وسائل إعلام روسية يتحدث عن أولويات السياسة الخارجية لروسيا وقضايا الساعة

https://t.co/iDoxbrtcXn — RT Arabic (@RTarabic) April 19, 2024

وتجري المقابلة مع إذاعات "سبوتنيك" و"كومسومولسكايا برافدا" و"غوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث)، وتجري الحوار مع رأس السياسة الخارجية رئيسة تحرير قناة RT ومجموعة "روسيا سيفودنيا"، التي تضم "سبوتنيك" مارغريتا سيمونيان، ورئيس تحرير إذاعة "غوفوريت موسكفا" رومان بابايان، ورئيسة التحرير والمدير العام لدار النشر "كومسومولسكايا برافدا" أوليسيا نوسوفا.

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الخارجية الروسي:

لافروف: أحاديث الغرب عن تقسيم العالم بين روسيا والصين ليس إلا محاولة لعرقلة ظهور نظام متعدد الأقطاب.

لافروف: الأمين العام للناتو صرح قبل 10 أيام بأن العالم سينتقل إلى المنافسة الشرسة بين الغرب من جهة وروسيا والصين، ويقول الغرب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى حلفائها الأوروبيين، وهو الهدف من وجود "الناتو".

لافروف: الجانب الأمريكي انسحب من اتفاقية الصواريخ متوسطة المدى بعد رفضه مقترحا روسيا حول المراقبة.

لافروف: الغرب بضخه الأسلحة إلى النظام النازي في أوكرانيا يشكل تهديدا لأمننا القومي.

لافروف: بحسب وسائل إعلام فقد عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا المفاوضات حول أوكرانيا كون الدول الضامنة شملت روسيا والصين.

لافروف: الغرب لا يفهم أننا لا نفزع من أسلوبه، ما يفعلونه يقوينا، وليكن هذا درسا تاريخيا قويا لهم.

يتبع..