خارجية سويسرا: أكثر من 60 دولة تؤكد مشاركتها في المؤتمر حول أوكرانيا

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر بأن أكثر من 60 دولة أكدت مشاركتها في المؤتمر القادم حول أوكرانيا لافتا إلى أن نصف هذه الدول من أوروبا.

وقال إلشينغر في تصريح لوكالة "نوفوستي": "حتى الآن تلقينا أكثر من 60 تأكيدا للمشاركة على مستوى رؤساء الدول أو الحكومات.. في الوقت الحالي يأتي نصف التأكيدات الستين من أوروبا والنصف الآخر من بقية العالم"، مشيرا إلى أنه سيتم نشر أسماء الدول المشاركة قبل وقت قصير من بدء المؤتمر.

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وأوضح إلشينغر أن "الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وكندا وبولندا ومولدوفا وأيرلندا وأيسلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ وفنلندا وجمهورية التشيك والسويد والرأس الأخضر قد أعلنوا علنا عن مشاركتهم".

للتذكير، تستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا.

وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، قد صرح في وقت سابق بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.

وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام التي روج لها المنظمون، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، موضحا أن الحديث يدور حول خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

المصدر: نوفوستي