الخارجية السويسرية: مؤتمر أوكرانيا لن يبحث "صيغة زيلينسكي" فقط

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير آلان إلشينغر بأن مؤتمر أوكرانيا المرتقب في سويسرا لن يقتصر على بحث "صيغة السلام" الأوكرانية.

وكان القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد قال في وقت سابق اليوم إن سويسرا لم تعد مناسبة لإجراء المفاوضات، بما في ذلك المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا. ووفقا له، فإن المؤتمر حول أوكرانيا، المنعقد في جنيف منتصف يونيو المقبل، يهدف إلى "صياغة إنذار نهائي لروسيا".

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وتابع المتحدث باسم الخارجية السويسرية: "سيعتمد المؤتمر الذي تنظمه سويسرا على المناقشات التي جرت في الأشهر الأخيرة، لا سيما (صيغة السلام) الأوكرانية ومقترحات السلام الأخرى المستندة إلى ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي"، وأشار إلى أن القمة تهدف إلى "إلهام عملية السلام المستقبلية".

ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو المقبل بالقرب من مدينة لوتسيرن، ولم يتم دعوة روسيا إلى المؤتمر.

المصدر: نوفوستي