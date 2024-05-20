نيبينزيا: الاجتماع المقبل حول أوكرانيا في سويسرا مجرد تجمع "لا قيمة له"

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا اليوم الاثنين، المؤتمر القادم بشأن أوكرانيا في سويسرا بأنه مجرد تجمع لن يقدم أي قيمة مضافة.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "إن مؤتمر السلام الزائف المقرر عقده في يونيو بسويسرا هو استمرار للاجتماعات الفاشلة السابقة التي عقدت في كوبنهاغن وجدة ومالطا ودافوس، ومن حيث المبدأ لن يقدم أي قيمة مضافة".

إقرأ المزيد

وأوضح نيبينزيا أن أساس المناقشة في هذا الاجتماع سيكون ما يسمى "صيغة السلام" لفلاديمير زيلينسكي.

وأشار إلى أن "الغرب الآن يدعو دول الجنوب العالمي بنشاط إلى هذه الاجتماعات من أجل تأطير مشاركتها باعتبارها دعما شاملا لكييف".

وأضاف: "لا تخطئوا.. فالخطة الملتوية لرعاة الحدث هي أن يعرضوا على الضيوف جدول أعمال يفترض أنه غير تصادمي مع التركيز بشكل خاص على الأمن النووي والغذائي وحرية الملاحة وتبادل الأسرى والمعتقلين وعودة الأطفال، ثم تقديم وجودهم على أنه انضمام مفترض إلى إنذار نهائي غير واعد لروسيا".

للتذكير، تستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا.

وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، قد صرح في وقت سابق بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.

وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام التي روج لها المنظمون، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، موضحا أن الحديث يدور حول خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

المصدر: نوفوستي