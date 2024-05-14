نيبينزيا: "صيغة زيلينسكي" منفصلة عن الواقع

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا ما يسمى بـ"صيغة زيلينسكي" و"خطط السلام" التي تروج لها كييف بأنها منفصلة عن الواقع.

وقال نيبينزيا في حديثه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "أناشد زملاءنا من الدول النامية التفكير في كل هذه التوجهات التي ربما اقتنعتم بحقيقتها بسهولة في المرة القادمة التي ستدعون فيها إلى دعم بعض الصيغ والخطط التي يروج لها الزعيم الأوكراني ورعاته الغربيون".

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وأضاف نيبينزيا: "إنها منفصلة عن الواقع لدرجة أن أي اجتماعات تُقترح مناقشتها فيها ستكون في أفضل الأحوال مضيعة للوقت، وفي أسوأ الأحوال، ستصبحون متواطئين مع إطالة أمد معاناة نظام كييف، وسيكون ثمن ذلك عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من أرواح الأوكرانيين الذين يتم الزج بهم في مفرمة لحم لا معنى لها ضد إرادتهم وضد مصالح بلادهم".

للتذكير، تستضيف سويسرا مؤتمرا بشأن أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، دون مشاركة روسيا.

وكان السكرتير الصحفي للسفارة الروسية في برن، فلاديمير خوخلوف، قد صرح في وقت سابق بأن سويسرا لم ترسل دعوة إلى روسيا للمشاركة في المؤتمر حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال من الأحوال.

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وأضاف أن فكرة مؤتمر السلام التي روج لها المنظمون، غير مقبولة بالنسبة لروسيا، موضحا أن الحديث يدور حول خيار آخر للدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

بدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن روسيا لا تعتزم المشاركة في المؤتمر المذكور في سويسرا حتى لو تمت دعوتها إليه.

المصدر: نوفوستي