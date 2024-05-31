أوكرانيا والسويد توقعان اتفاقا أمنيا يتضمن الدعم في المجال العسكري

وقعت أوكرانيا والسويد اتفاقا أمنيا ثنائيا يتضمن الدعم في المجال العسكري ومجالات أخرى، بحسب ما أعلن الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة السويدية.

وأوضح بيان الحكومة السويدية أن الاتفاقية تنص على دعم عسكري ومدني لأوكرانيا بمبلغ لا يقل عن 105 مليارات كرونة (9.94 مليار دولار) للفترة 2022-2026.

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وقال البيان: "ينصب التركيز الرئيسي للاتفاق على الدعم العسكري لكنه يشمل مجالات أخرى. ستواصل السويد المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا ودعم إصلاحات أوكرانيا واستعداداتها لعضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في المستقبل."

تم التوقيع على الاتفاقية في "قمة الشمال" التي تعقد حاليا في ستوكهولم، كما حضر الاجتماع رئيس فنلندا ألكسندر ستاب ورؤساء وزراء الدنمارك والنرويج وأيسلندا ميت فريدريكسن وجوناس غار ستير وبيارني بينيديكتسون.

ووفقا لزيلينسكي، سيتم توقيع اتفاقيات مماثلة مع النرويج وأيسلندا في ستوكهولم.

وتأتي جولة زيلينسكي الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه قوات كييف وضعا صعبا جدا أمام هجوم القوات الروسية التي تحقق تقدما كبيرا على محور خاركوف.

وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا تفتقر إلى ما يكفي من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى لعرقلة تقدم القوات المسلحة الروسية، واعترف بصعوبة وضع قواته في مقاطعة خاركوف وخاصة في مدينة فولتشانسك.

ونوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي يملك زمام المبادرة على خط الجبهة وجميع المحاولات الأوكرانية تبوء بالفشل.

وتمكنت القوات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية من تحرير العديد من القرى والبلدات التابعة لمدينة خاركوف.

المصدر: تاس