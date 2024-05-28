زيلينسكي يزور بلجيكا لتوقيع اتفاقية أمنية

أعلن مكتب رئيس الوزراء البلجيكي أن فلاديمير زيليسنكي يعتزم زيارة بروكسل يوم الثلاثاء للتوقيع على "أحدث اتفاقية أمنية" تعقدها كييف مع الحلفاء الغربيين.

وبحسب وكالة "فرانس برس" سيعقد زيلينسكي مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بعد توقيع الطرفين على "اتفاقية أمنية ثنائية".

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كما ذكرت الوكالة أن زيلينسكي سيزور قاعدة جوية عسكرية في العاصمة البلجيكية بروكسل ويلتقي بمدربين يساعدون في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف-16".

وبحسب الوكالة "تعهدت بلجيكا بتزويد كييف بمقاتلات من طراز "إف-16" كجزء من مبادرة أوروبية أوسع، ويؤمل أن تبدأ عمليات التسليم هذا العام".

وتقول بروكسل إنها "خصصت 1.2 مليار يورو لتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا" منذ بداية الصراع في أوكرانيا عام 2022.

ومن المقرر أن يتوجه زيلينسكي المنتهية ولايته إلى بروكسل آتيا من إسبانيا في إطار جولة تشمل عدة دول أوروبية وتهدف لحشد الدعم الدولي لأوكرانيا، وبعد بلجيكا، من المتوقع أن يتوجه إلى البرتغال.

وتأتي جولة زيلينسكي الأخيرة في الوقت الذي تواجه فيه قوات كييف وضعا صعبا جدا أمام هجوم القوات الروسية التي تحقق تقدما كبيرا على محور خاركوف.

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وكان زيلينسكي قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا تفتقر إلى ما يكفي من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة البعيدة المدى لعرقلة تقدم القوات المسلحة الروسية، واعترف بصعوبة وضع قواته في مقاطعة خاركوف وخاصة في مدينة فولتشانسك.

ونوه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الجيش الروسي يملك زمام المبادرة على خط الجبهة وجميع المحاولات الأوكرانية تبوء بالفشل.

وتمكنت القوات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية من تحرير العديد من القرى والبلدات التابعة لمدينة خاركوف.

المصدر: أ ف ب +RT